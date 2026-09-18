Москва осталась без массовых новостроек: спрос рухнул до уровня 2020-го

В августе 2026 года спрос на новостройки «старой» Москвы в квадратных метрах снизился на 43% к августу прошлого года и на 24% к июлю, опустившись до минимума с 2020 года. Число ипотечных сделок упало на 54% год к году, а доля ипотеки зафиксировалась на уровне 50%. При этом премиум-сегмент стал единственным, где зафиксирован рост продаж — плюс 14% год к году. Такие данные по итогам мониторинга рынка за 8 месяцев 2026 года привели РИАМО аналитики компании Level Group.

В августе 2026 года рынок новостроек «старой» Москвы столкнулся с масштабным охлаждением: спрос в квадратных метрах снизился на 43% к августу прошлого года и на 24% по отношению к июлю, опустившись до минимальных значений с 2020 года. Суммарно за 8 месяцев 2026 года падение спроса составило 29% в метрах и 32% в количестве сделок. Существенное влияние на динамику оказало снижение количества ипотечных сделок: их число упало на 54% год к году, а доля ипотеки на рынке зафиксировалась на отметке 50%.

Число ипотечных сделок сократилось на 54% к августу 2025 года и на 25% к июлю 2026 года, неипотечный спрос снизился на 37% в годовом выражении, откатившись к уровню начала года. Наиболее заметное охлаждение спроса на фоне условий кредитования зафиксировано в комфорт-классе: по итогам августа продажи в сегменте сократились на 53% к прошлому году, а суммарно за 8 месяцев снижение составило 38%. В бизнес-классе спрос в августе уменьшился на 40%, показав спад на 22% по итогам восьми месяцев.

Единственной точкой роста первичного рынка остался премиум-класс: в августе объем сделок здесь увеличился на 14% к аналогичному периоду 2025 года. Месяцем ранее, в июле, спрос в сегменте продемонстрировал рост более чем в 1,5 раза к июлю 2025 года, чему во многом способствовал старт регистраций в новых проектах.

Директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина отмечает поляризацию столичного рынка недвижимости. «Массовый сегмент, где основным драйвером является доступная ипотека, практически лишился опоры из-за высоких ставок и ужесточения условий субсидированных программ. В комфорт-классе доля ипотеки традиционно высока — у ряда ключевых игроков она достигает 68–75%, поэтому сжатие кредитования мгновенно сказывается на объеме продаж», — сказала эксперт.

По ее словам, клиенты премиум-сегмента чувствуют себя более уверенно, поскольку доля ипотеки здесь не превышает 15%. «Здесь жилье приобретается преимущественно за счет собственных средств и с использованием рассрочек. Девелоперы перестраивают стратегию: за 8 месяцев общий вывод нового предложения сократился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в премиальном классе объем новых площадей вырос на 29%. Из 30 новых проектов, стартовавших на рынке в этом году, 25 приходятся на премиум- и элит-классы, в то время как в комфорт-классе стартовал лишь один проект», — добавила Мамохина.

По мнению аналитиков компании, в осенний период ключевыми драйверами поддержки продаж останутся альтернативные финансовые инструменты — гибкие программы рассрочек, точечные субсидированные предложения на короткий срок и прямые скидки от застройщиков, которые позволяют сдерживать рост цен сделок в условиях сжатия классического кредитования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.