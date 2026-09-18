Кадровый центр Подмосковья проведет онлайн-ярмарку вакансий 24 сентября

Кадровый центр Подмосковья 24 сентября проведет бесплатную онлайн-ярмарку вакансий в сфере услуг для жителей региона. Работодатели представят предложения и проведут запись на собеседования, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Кадровый центр Подмосковья 24 сентября проведет онлайн-ярмарку трудоустройства в сфере услуг. В прямом эфире работодатели представят актуальные вакансии для жителей региона, которые ищут работу или рассматривают новые возможности для профессионального развития.

В ярмарке участвуют АО «Мострансавто», ОАО «РЖД», ООО ТК «Мираторг», ООО «Бэст Прайс» («Fix Price»), ООО «Деловые Линии» и Московский загородный клуб «Moscow Country Club». Компании предложат работу в транспорте, логистике, торговле, производстве, гостиничном бизнесе и клиентском сервисе. Среди вакансий — водитель автобуса, машинист, инженер, менеджер по работе с клиентами, продавец-кассир, администратор, кладовщик и официант.

Представители компаний расскажут об условиях работы и требованиях к кандидатам, ответят на вопросы участников. Заинтересовавшиеся смогут записаться на собеседование. Также эксперт выступит с лекцией о гибких навыках, необходимых для профессионального роста и развития карьеры.

«Онлайн-ярмарка дает возможность за один эфир познакомиться с предложениями нескольких работодателей, сравнить вакансии и напрямую задать компаниям интересующие вопросы. Важно, что знакомство с работодателем может сразу перейти в практическую плоскость: если предложение заинтересовало, можно записаться на собеседование», — рассказала директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.

Онлайн-ярмарка пройдет 24 сентября с 12:00 до 14:00. Участие бесплатное. Трансляция будет доступна во «ВКонтакте» и на RUTUBE.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.

По нацпроекту «Кадры» в кадровых центрах «Работа России» есть предложения для самых разных специалистов. Там помогут выбрать профессию, подготовиться к собеседованию и найти подходящую вакансию. Россиянам доступно бесплатное переобучение по востребованным специальностям, в том числе цифровым.