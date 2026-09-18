Каждый третий россиянин не ведет бюджет. И дело не в лени

36% россиян вообще не планируют бюджет и тратят деньги «по ситуации». Долгосрочное планирование — на год и более вперед — практикуют лишь 12% опрошенных. Еще 31% граждан вовсе не откладывают деньги, а 42% из них признаются, что после обязательных платежей средств едва хватает до зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра ГК «Гранель», которые имеются в распоряжении РИАМО.

По данным исследования аналитического центра ГК «Гранель», 36% россиян вообще не планируют бюджет и тратят деньги «по ситуации». Долгосрочное планирование — на год и более вперед — практикуют только 12% опрошенных. Большинство придерживается промежуточных горизонтов: 21% планируют траты на месяц вперед, 17% — на несколько дней, еще 15% — на 3–6 месяцев.

По словам директора департамента аналитики ГК «Гранель» Виктории Корчинской, женщины чуть чаще мужчин задумываются о финансах в долгосрочной перспективе.

«На год и более вперед планируют 13% женщин против 11% мужчин. При этом доля тех, кто вообще не планирует бюджет, у мужчин и женщин почти не отличается — 36% и 35% соответственно», — отметила эксперт.

Возрастной разрез оказался не таким прямолинейным, как можно было бы ожидать. Реже всего живут «по ситуации» россияне 26–35 лет — таких среди этой группы 30%, но у них же самая высокая доля тех, кто планирует хотя бы на несколько месяцев вперед. А вот молодые люди младше 25 лет отказываются от планирования чаще остальных — почти четыре человека из десяти (39%).

«Исследование показало, что значительная доля россиян (31%) вовсе не откладывает деньги. Это не значит, что они беспечны. Многие респонденты отметили, что причина отказа от накоплений — неуверенность в сохранности накоплений. А 42% из них признаются, что не откладывают деньги просто потому, что после обязательных платежей средств едва хватает на жизнь до следующей зарплаты», — прокомментировала Корчинская.

География тоже влияет на возможность формировать накопления. Если в Москве ничего не откладывают 26% респондентов, то в Казани и Екатеринбурге этот показатель достигает 35%. На юге страны доля людей без финансовой подушки заметно выше: например, в Краснодаре — 48%, а в Ростове-на-Дону — 45%.

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