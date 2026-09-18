USD
Доллар США
84,51
0.40 %
EUR
Евро
97,50
0.38 %
CNY
Китайский Юань
12,58
0.26 %
GBP
Фунт стерлингов
113,70
0.15 %

Денис Мантуров с женой проголосовали на выборах в Госдуму

Политика
0:59

Первый вице-премьер Денис Мантуров пришел на избирательный участок в Москве, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму. Также свой голос отдала и его супруга, главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Проголосовал на выборах в Москве и вице-премьер Юрий Трутнев. Он отметил, что при принятии решений в стране важно учитывать голос каждого избирателя.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.