Денис Мантуров с женой проголосовали на выборах в Госдуму
Первый вице-премьер Денис Мантуров пришел на избирательный участок в Москве, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму. Также свой голос отдала и его супруга, главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Проголосовал на выборах в Москве и вице-премьер Юрий Трутнев. Он отметил, что при принятии решений в стране важно учитывать голос каждого избирателя.
С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.
Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его.
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