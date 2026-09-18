Андрей Воробьев и посол КНР Чжан Ханьхуэй обсудили сотрудничество в образовании и ИИ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и чрезвычайный полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй обсудили сотрудничество в сфере образования, искусственного интеллекта (ИИ), а еще совместные инвестпроекты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

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Стратегическому партнерству РФ и Китая уже 30 лет, а Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве — 25. Заметный вклад в развитие отношений двух стран вносит Подмосковье. Оно расширяет сферы взаимодействия стран.

За последние три года делегации из региона шесть раз посещали Китай. В 2024 году область подписал меморандум с провинцией Шаньдун, а министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья заключило соглашение о сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности с департаментом коммерции провинции Ляонин.

«Мы здесь, чтобы обсудить важные направления нашего сотрудничества. Китайские компании приходят в наши индустриальные парки — это и автомобильная промышленность, и все, что связано с роботами, с глубокой технологичной переработкой. Мы и дальше будем приглашать, искать резидентов, хотим, чтобы вы знали, что наши парки открыты для инвесторов», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что товарооборот между Россией и Китаем растет. В этом важную роль играют два больших «сухих порта» в Подмосковье («Белый Раст» и «Селятино» — совместные проекты с КНР). Контейнерные перевозки год от года показывают рост товарооборота.

«Мы вносим свою лепту в части того, что касается дорог, дополнительной инфраструктуры. Наш малый и средний бизнес имеет возможность отправлять на экспорт все, что сегодня в Китайской Народной Республике с удовольствием покупают. Понимаем, насколько это важно, чувствительно, будем продолжать эту работу», — добавил губернатор.

Также глава области поблагодарил посла за внимание к Подмосковью и поддержку совместных проектов.

«Уверен, впереди еще много новых возможностей для сотрудничества», — уточнил Воробьев.

Подмосковье — в лидерах

Московская область занимает первое место среди российских регионов по торговле с Китаем (с 2021 года взаимный товарооборот вырос почти вдвое). На сегодняшний день Подмосковье обеспечивает свыше 8% всего внешнеторгового оборота между странами.

«У нас очень хорошо развито сотрудничество с Московской областью, все больше и больше китайских инвесторов работают у вас. Инвестиционные условия в Подмосковье становится все лучше и лучше. Мы хотим выразить благодарность за то, что вы предоставляете хорошие возможности для работы, сотрудничества между китайскими и российскими партнерами. Конечно, это очень важно», — сказал Ханьхуэй.

По его словам, отношения РФ и КиКНРтая развиваются динамично, в этом году лидеры стран встречались уже дважды.

«Очень хорошие показатели в этом году имеет торгово-экономическое сотрудничество. За первые 8 месяцев товарооборот (между Россией и Китаем) составляет 185 млрд долларов, что на 28% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это небывалые достижения. Здесь, конечно, огромный вклад Московской области. Нам очень важна и нужна ваша поддержка. Мы будем и дальше работать вместе, чтобы достигнуть еще больших успехов», — подчеркнул посол.

Совместные проекты

Один из крупнейших совместных инвестпроектов Московской области и Китая — бизнес-парк «Гринвуд» в Красногорске (170 из 400 резидентов — китайские, создано свыше 4,5 тыс. рабочих мест). В 2027 году в планах запустить новую очередь парка (4 млрд рублей инвестиций).

Важные проекты реализуются и в сфере транспортно-логистической инфраструктуры. В Дмитровском округе строят вторую очередь ТЛЦ «Белый Раст», которая позволит создать 2 тыс. рабочих мест и нарастить пропускную способность «сухого порта» в три раза. А в Наро-Фоминском округе к концу 2027 года планируется запустить новые мощности логистического хаба «Селятино».

Китайские компании локализуют производство в Подмосковье. В апреле в округе Подольск компания «Чинт Электрик» начала выпускать оборудование для передачи и распределения электроэнергии, защиты сетей от перегрузок и коротких замыканий. В округе Воскресенск компания «Северный океан» из провинции Шаньдун в 2027 году планирует запустить производство гепарина натрия (1 млрд рублей инвестиций).

В ГИП «Титан» в Ленинском округе в 2027 году российская компания «Смарт Импорт» и китайская CRP Robot готовят к запуску производство промышленных роботов. Кроме того, сегодня в проработке находятся два проекта по выпуску комплектующих для грузовиков и колесных дисков для сельхозтехники в округе Солнечногорск.

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