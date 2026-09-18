Музей «Новый Иерусалим» проведет программу о Константине Горбатове

Интерактивная программа «Константин Горбатов: феерия цвета», посвященная 150-летию художника, пройдет 20 сентября в музее «Новый Иерусалим» в Истре, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Музей «Новый Иерусалим» в Истре 20 сентября проведет интерактивную программу «Константин Горбатов: феерия цвета», приуроченную к 150-летию художника. Начало запланировано на 12:00, возрастное ограничение — 12+.

Участники познакомятся с жизнью и творчеством Константина Горбатова, а также узнают, как в пейзаже создается эффект света, цвета и воздуха. В первой части программы пройдет экскурсия по выставке «(НЕ)известный Константин Горбатов».

Во второй части посетители закрепят полученные знания в командной викторине, которая состоится в библиотеке музея. Билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим».

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