В Хотькове участок для голосования оформили тематическими фотозонами

Избирательный участок в культурном центре «Елизавета Мамонтова» в Хотькове оборудовали тематическими фотозонами, а депутат Ирина Кормакова проверила организацию голосования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Избирательный участок в культурном центре «Елизавета Мамонтова» в Хотькове встречает жителей тематической фотозоной. Здесь установили стенд-тантамареску с изображениями парня и девушки в традиционных русских костюмах на фоне усадьбы Абрамцево, а также разместили хештег #япроголосовал.

На участок пришла депутат совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Ирина Кормакова. Она сделала свой выбор и проверила организацию голосования: на участке дежурит охрана, работают камеры видеонаблюдения, присутствуют наблюдатели.

На участке зарегистрировано более 1320 избирателей. Дистанционно проголосуют 122 человека, еще 107 жителей подали заявления для голосования на дому. В участковой избирательной комиссии отметили, что воспользоваться этим правом можно в любой момент в период голосования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.