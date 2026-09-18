Жители Люберец голосуют на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы

Жители Люберец с 18 по 20 сентября голосуют на выборах депутатов Государственной думы России и Московской областной думы. Участки работают ежедневно с 08:00 до 20:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Люберцы продолжается голосование на выборах депутатов Государственной думы России и Московской областной думы. Избирательные участки работают в штатном режиме, с утра отмечается высокая активность жителей.

Среди проголосовавших — участники специальной военной операции, представители старшего поколения, молодежь и семьи. Организаторы уделяют особое внимание ветеранам СВО, которые одними из первых приходят на участки.

«Гражданский долг — это не обязанность, это сила. Сила решать, каким будет наше будущее. Я свой выбор сделал», — отметил участник СВО, педагог ОБЗР школы № 26 Андрей Черенков.

Для жителей, голосующих впервые, подготовили памятные подарки. Узнать номер и адрес своего избирательного участка можно на официальном сайте ЦИК России — ЦИК.РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) „Время героев“. Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) „Герои Подмосковья“, — сказал Воробьев.