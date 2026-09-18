Сенатор Александр Двойных проголосовал в Домодедово

Член Совета Федерации Александр Двойных проголосовал на выборах в Домодедово. Он отметил, что качество будущих законов — в руках каждого жителя, обладающего правом голоса, сообщает пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026».

Двойных отметил, что Совету Федерации критически важно, кто будет работать в Госдуме, ведь это совместная работа над законами.

«Мы имеем высокий уровень взаимодействия и всегда очень качественно подходим к решению задач, которые есть у наших отраслей, у наших регионов. Очень надеемся, что и в следующем пятилетнем цикле такая же работа сохранится. И с учетом активности граждан нашей страны есть уверенность в том, что будет избран профессиональный, нацеленный на результат парламент», — сказал Двойных.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие в предстоящих выборах в Госдуму и Мособлдуму.

«Впереди важный выбор. Приглашаю всех жителей Подмосковья принять участие в выборах депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Будущее региона зависит от решений, которые мы принимаем вместе», — заявил Воробьев.

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