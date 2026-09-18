Юров и Пахомов проголосовали на выборах в Балашихе и Сергиевом Посаде

Глава Балашихи Сергей Юров и депутат Госдумы Сергей Пахомов 18 сентября приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы.

В Подмосковье 18 сентября началось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Коломне, Химках, Пушкине и Лобне также выбирают местных депутатов.

Глава Балашихи Сергей Юров проголосовал на участке в школе № 18 в деревне Черное. В этом году учебное заведение капитально отремонтировали и открыли после обновления.

«Для меня особенно символично, что голосование проходит именно здесь. Сегодня школа работает уже как избирательный участок. Все процедуры организованы в штатном режиме, голосование проходит спокойно и в соответствии с нормами закона», — отметил Юров.

Депутат Госдумы Сергей Пахомов утром в первый день выборов проголосовал на участке в школе № 14 Сергиева Посада.

«Сделал это первым делом, не откладывая на потом. У каждого из нас есть своя гражданская позиция. Я пришел, потому что будущее моей малой родины, будущее Подмосковья и всей страны мне не безразлично. За каждым бюллетенем стоит не просто галочка, а реальная жизнь. Это вопросы ЖКХ, строительства, социальной поддержки», — сказал Пахомов.

Жители региона могут проголосовать на участке бумажным бюллетенем, онлайн или на дому. Последний формат доступен избирателям, которым по состоянию здоровья или другим уважительным причинам трудно прийти на участок: члены УИК привезут переносной ящик по месту жительства.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.