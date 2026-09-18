Ветеран ВОВ Мельниченко с супругой проголосовал на выборах в Королеве

Ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Мельниченко в первый день выборов проголосовал вместе с супругой на участке в гимназии № 17 Королева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Петрович Мельниченко в первый день выборов проголосовал вместе с супругой Марией Афанасьевной на избирательном участке № 1069 в гимназии № 17 Королева. Члены участковой избирательной комиссии отметили, что супруги традиционно участвуют в голосовании в первый день.

«Я голосую — это мой долг. Ходим с женой в первый день: для нас важно не откладывать и сделать выбор осознанно. Ведь именно от таких решений зависит, какой будет власть и как сложится наше завтра», — сказал ветеран.

В годы Великой Отечественной войны Геннадий Мельниченко служил в авиационных частях Красной армии. После войны он много лет работал в ЦНИИмаше и возглавлял совет ветеранов предприятия. Мария Афанасьевна была узницей фашистского концлагеря.

В первый день проходят выборы депутатов Государственной думы и Московской областной думы. Избирательные участки работают до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.