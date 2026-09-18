Роботизированные системы станут основой «умных дорог»

Специализированное предприятие «Газпром нефти» — «Газпромнефть — Дорожное строительство» — вошло в консорциум по развитию беспилотных и роботизированных систем в дорожно-транспортной отрасли, сообщает пресс-служба компании.

«Беспилотные технологии в дорожной отрасли постепенно переходят от экспериментальных проектов к практическим инструментам эффективного строительства. Их применение позволяет специалистам быстрее собирать и обрабатывать данные при проектировании, точнее контролировать ход работ и существенно сокращать сроки реализации проектов. В перспективе роботизированные системы могут стать основой умных дорог по всей стране», — поделился генеральный директор «Газпромнефть — Дорожное строительство» Михаил Поздняков.

В состав нового отраслевого объединения вошли: «Газпромнефть — Дорожное строительство», ФАУ «РОСДОРНИИ» и Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ), ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» и «Р.О.С.АСФАЛЬТ», рыбинский завод «Дорожных машин».

«Единая цифровая среда — ключевой элемент развития автономной дорожной техники. Совместно с дорожно-строительными компаниями мы обеспечим интеграцию данных с беспилотных машин в цифровую платформу контроля укладки дорожной одежды. Это создаст основу для тиражирования таких решений по всей стране», — сказал президент ассоциации «Цифровая эра транспорта» Александр Семкин.

Участники консорциума будут вести исследования, разрабатывать и внедрять новые цифровые и роботизированные технологии. Особое внимание будет уделено развитию образовательных инструментов, в том числе технологий виртуальной и дополненной реальности, созданию тренажеров дорожно-строительной техники. Эти и другие решения помогут в подготовке квалифицированных специалистов с востребованными в отрасли навыками.

«Внедрение высокоавтоматизированной техники в дорожное строительство требует комплексного подхода. Новые технологии диктуют необходимость опережающей стандартизации — актуализации действующих и разработки новых стандартов, формирования актуальных образовательных программ и создания принципиально иной цифровой среды для реализации дорожных проектов. Поэтому в рамках соглашения мы вместе с партнерами будем выстраивать эту экосистему — от производства материала до укладки покрытия и фиксации итогового результата на цифровой платформе», — заключил президент Ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей «Р.О.С.АСФАЛЬТ» Николай Быстров.