Участники «Лидеров России» изучили ИИ-практики Подмосковья

Участники конкурса «Лидеры России» и представители Минпросвещения России посетили Центр управления регионом и изучили управленческие и ИИ-практики Московской области в рамках обучающей экспедиции 17–19 сентября, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Команда конкурса «Лидеры России» и представители Минпросвещения России посетили Центр управления регионом. Делегации представили успешные управленческие практики Московской области и проекты с применением искусственного интеллекта.

В ведомстве отметили, что такие экспедиции позволяют увидеть реализацию управленческих решений на местах, познакомиться с руководителями и командами проектов. Регион представил решения, которые уже применяются в Подмосковье, а участники получили практический опыт для профессиональной деятельности.

Особое внимание уделили 19 голосовым помощникам, которые круглосуточно консультируют жителей и собирают обратную связь по вопросам здравоохранения, ЖКХ, ветеринарии, МФЦ, транспорта, социальной поддержки, бизнеса и экологии. Нейросеть также анализирует фотографии подносов с едой в социальных учреждениях, распознает блюда и сверяет их с утвержденным меню. При несоответствии информация поступает специалисту. Это помогло сократить число жалоб на питание на 15%.

Участникам показали сервисы видео- и фотоаналитики для контроля порядка и безопасности на улицах, а также ИИ-агентов, которые исправляют ошибки, пишут тексты, анализируют и кратко излагают документы. На встрече также представили проекты в образовании: контроль питания в школах, мониторинг текущего ремонта учреждений, кадровые подходы и алгоритмы региональной системы оповещения о ЧС.

В трехдневной экспедиции участвуют 25 представителей органов власти, образования, бизнеса и экспертного сообщества. С 17 по 19 сентября они знакомятся с работой школ и муниципальных органов управления, изучают региональные практики и обсуждают развитие образовательной среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.

О том, чтобы цифровая среда была удобной и современной, заботится нацпроект «Экономика данных». Он позволяет получать цифровые навыки и превращать идеи в готовые решения, а также защищать пользователей от киберугроз. Если вам прислали фишинговую ссылку или вы нашли сайт мошенников, смело жалуйтесь через портал Госуслуг. Благодаря таким обращениям уже заблокировано более 200 тыс. опасных страниц.