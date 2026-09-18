В Королеве космонавты на МКС проголосовали на выборах через прямую связь с Землей

Даже на расстоянии сотен километров от Земли можно участвовать в жизни страны. В Центре управления полётами в Королёве космонавты Анна Кикина, Пётр Дубров и Андрей Федяев, находящиеся сейчас на борту Международной космической станции, отдали свои голоса на выборах.

Прямая связь с орбитой шла через ЦУП. На Земле интересы космонавтов представил Андрей Николаевич Бабкин — российский космонавт-испытатель, заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса по научно-исследовательской и испытательной работе Олега Кононенко.

Вместе с ним на встречу пришла председатель УИК №1060 Татьяна Зеленцова — того самого участка, к которому прикреплены космонавты. Космонавтам подробно рассказали о ходе выборов и о том, как действует доверенное лицо.

Голосование на орбите — уже традиция, но каждый раз это напоминание: даже в космосе никто не остаётся в стороне от земных решений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.