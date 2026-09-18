Путин принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы

Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

На кадрах видно, как президент голосует, сидя за компьютером в стенах Кремля. Затем на мониторе появляется надпись: «Спасибо, вы успешно проголосовали!».

Выборы проходят в стране с 18 по 20 сентября. Все участковые избирательные комиссии в дни голосования будут работать по единому графику: с 08:00 до 20:00. Узнать, где находится избирательный участок, россияне могут на сайте ЦИК России и в разделе «Выборы» на Госуслугах, в информационно-справочном центре ЦИК России — 8-800-200-00-20.

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