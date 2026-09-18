Винтовка, гранаты, патроны: арсенал оружия обнаружили у пенсионерки в Петербурге

Фото - © ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Арсенал оружия обнаружили сотрудники полиции в квартире у местной пенсионерки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

5 августа сотрудники МВД в ходе обыска в квартире 65-летней пенсионерки обнаружили предметы, конструктивно похожие на две гранаты, 18 основных частей оружия, две винтовки и ружье. Также у женщины нашли 2152 патрона и банку с порохом. Все вышеперечисленное было изъято.

️В ходе экспертизы установлено, что 75 патронов калибра 7,62 мм являются пистолетными к нарезному огнестрельному оружию и пригодны для стрельбы, винтовка Мосина относится к категории нарезного огнестрельного оружия, бездымный порох, масса которого составила 256,7 грамм, относится к категории метательных взрывчатых веществ. Оружия на подозреваемую не зарегистрировано.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

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