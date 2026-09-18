За ручку: Мизулина и SHAMAN проголосовали на участке
Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина и певец Ярослав Дронов (SHAMAN) посетили избирательный участок и проголосовали на выборах.
Видео о семейной поездке Мизулина разместила в своем Telegram-канале. На нем показано, как супруги идут на участок за ручку, получают там бюллетени, по очереди заполняют их и отправляют в урну для голосования.
«Сходили с Ярославом на избирательный участок и проголосовали», — прокомментировала видео Мизулина.
Выборы проходят в стране с 18 по 20 сентября. Все участковые избирательные комиссии в дни голосования будут работать по единому графику: с 08:00 до 20:00. Узнать, где находится избирательный участок, россияне могут на сайте ЦИК России и в разделе «Выборы» на Госуслугах, в информационно-справочном центре ЦИК России — 8-800-200-00-20.
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