Герой России приехал в Дмитров для участия в выборах

Заслуженный российский летчик, парашютист-испытатель Игорь Тарелкин активно занимается сейчас общественной деятельностью. Ездит по всему Подмосковью, другим регионам, встречается с ветеранами СВО, школьниками и студентами. Однако ради выборов заехал на родину для голосования в думских выборах.

За свою карьеру он совершил более 6 тысяч парашютных прыжков с 20 типов летательных аппаратов в Афганистане, Иране, на Северном полюсе и на пике Ленина (Памир). Указом Президента Российской Федерации полковнику Тарелкину присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

По словам Героя России, выборы очень важны, ведь они определяют наше будущее. Прежде всего, будущее наших детей и внуков. Сын Игоря Евгеньевича, летчик-космонавт и ветеран СВО Евгений Тарелкин, также получил звания Героя РФ. Он голосует сегодня в другом городе Подмосковья, где живет с семьей.

И вечером у двух героев обязательный созвон. Отец и сын поделятся, в том числе, своими впечатлениями от нынешних выборов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.