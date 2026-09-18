В Подмосковье 25 тыс пользователей СИМ подтвердили возраст через Госуслуги

Более 25 тыс. пользователей сервиса аренды СИМ «Яндекс Go» в Подмосковье за месяц подтвердили возраст через учетную запись на Госуслугах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За месяц тестового режима авторизации через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг возраст подтвердили более 25 тыс. пользователей сервиса аренды СИМ «Яндекс Go» в Московской области. Тестирование запустили 17 августа, «Яндекс Go» стал первым оператором, внедрившим эту функцию в регионе.

С 30 сентября авторизация через ЕСИА станет обязательным условием аренды СИМ в Подмосковье. С 1 октября 2026 года верификацию пользователей арендных электросамокатов будут проводить с помощью ЕСИА, чтобы несовершеннолетние не могли арендовать транспорт со своих аккаунтов. Процедура занимает одну-две минуты.

«Итоги первого месяца тестирования мы оцениваем как очень хорошие. Более 25 тысяч подтвержденных учетных записей за четыре недели — это показатель того, что жители Подмосковья понимают смысл нововведения и готовы к нему», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

О нарушениях, связанных с СИМ, можно сообщить через бот «Самокаты: общественный контроль» Ассоциации электромобильности в МАКС, ВКонтакте или Телеграм. Система направит обращение оператору сервиса, а его статус можно отслеживать в чат-боте.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья опубликована в официальном канале в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в „Госуслугах“. Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.