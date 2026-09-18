В Реутове строят парковку на 450 машино-мест для жителей ЖК EVO

Главгосстройнадзор Московской области проверяет строительство семиярусной парковки на 450 машино-мест в Реутове. Готовность объекта составляет около 17%, завершить работы планируют в мае 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку строительства многоуровневой автостоянки в Реутове. Объект возводят на территории между МКАД, улицами Комсомольской и Новой, а также железной дорогой Горьковского направления.

Строители возводят несущие конструкции надземной части здания. Общая готовность парковки составляет около 17%. Завершить работы планируют в мае 2027 года.

Семиярусная парковка рассчитана на 450 автомобилей. В ней предусмотрят семь мест для маломобильных граждан и 23 места с зарядками для электромобилей. На первом этаже разместят автомойку на два поста, помещение детейлинга и сервисные помещения.

Площадь здания превысит 19 тыс. кв. м. Парковка станет частью территории рядом с жилым комплексом EVO, где построены два корпуса, а еще три корпуса, школа и детский сад на 180 мест находятся в стадии строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.