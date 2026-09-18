Собянин: «Витрина заказчиков» помогает внедрять московские разработки в регионах

Сервис стал эффективным мостом между инновационным бизнесом и промышленными гигантами: с 2025 года к нему присоединились 84 крупные компании и государственные корпорации, а в июле текущего года в системе впервые появились городские заказчики.

«Одним из инструментов роста технологического сектора стал сервис „Витрина заказчиков“ Московского инновационного кластера. Он помогает высокотехнологичному бизнесу напрямую предлагать свои продукты крупным заказчикам. Это решения для транспорта, строительства, промышленности, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей. Разработчик имеет дело с четко сформулированным запросом партнера и адаптирует свой продукт под реальные производственные условия и нужды. В результате заметно сокращается путь от поиска партнера до соглашения», — сказал Собянин.

Благодаря сервису уже внедрены и работают 90 решений московских высокотехнологичных предпринимателей. Например, главный железнодорожный оператор России использует инновационные аккумуляторные батареи для электропоезда в Сибири, а комплекс цифрового контроля за автопарком обеспечивает работу атомного промышленного предприятия в забайкальском Краснокаменске.

Кроме этого, система мониторинга шума и пыли, которая успешно внедрена московскими строительными компаниями, будет тестироваться и в Ленинградской области, а уникальная система дистанционного управления краном установлена на стройплощадке нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и на столичных строительных объектах крупного девелопера.