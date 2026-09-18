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Вылетел прямо под грузовик: 2 подростка разбились на питбайке в Одинцове

На улице Садовой в Одинцове два подростка разбились на питбайке, влетев под грузовик, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

ДТП произошло в пятницу возле одного из домов на улице Садовой.

Предварительно, 16-летний юноша за рулем питбайка не справился с управлением и упал на нем на дорогу. В результате аварии 15-летний пассажир попал под колеса грузовика и скончался на месте.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции занимаются установлением всех обстоятельств трагедии. По результатам начатой проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее в поселке Минино под Красноярском школьник за рулем питбайка насмерть сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.

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