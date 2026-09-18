Жители Химок принимают участие в онлайн-голосовании

Жители городского округа Химки активно подключились к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) на выборах депутатов Государственной думы, Московской областной Думы и Совета депутатов Химок. Заявки на участие в онлайн-голосовании подали тысячи химчан — от студентов и молодых специалистов до пенсионеров, освоивших цифровые сервисы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Заявления на участие в ДЭГ принимались до 14 сентября включительно через личный кабинет на портале «Госуслуги». Те, кто успел подать заявку, смогут проголосовать онлайн в течение всех трех дней с 18 по 20 сентября.

«Я лично проголосовал с помощью ДЭГ. Очень удобно и быстро. В целом я бы хотел отметить высокий уровень организации выборов в нашем городском округе. Процедура голосования организована в соответствии с правилами на всех уровнях: от технического оснащения участков до соблюдения законодательных норм», — отметил главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Само дистанционное голосование проходит на платформе ДЭГ, доступ к которой открывается через «Госуслуги». Система защищена шифрованием, анонимность и тайна голосования гарантированы. Особенно востребован онлайн-формат у тех, кто в дни выборов находится в отъезде или занят на работе.

При этом у каждого избирателя остается выбор: прийти на участок, проголосовать на дому или воспользоваться ДЭГ. Тем, кто предпочитает традиционный формат, открыты все 118 избирательных участков, которые принимают жителей с 8:00 до 20:00 во всех микрорайонах округа.

«Процесс выборов идет абсолютно штатно, спокойно и четко. Видно, что члены избирательной комиссии и наблюдатели работают профессионально, полностью контролируя соблюдение всех законных процедур. Для жителей созданы максимально комфортные и безопасные условия», — рассказал лидер общественного мнения Николай Томашов.

Для маломобильных граждан, пенсионеров и тех, кто по состоянию здоровья не может прийти на участок доступно голосование на дому. Подать заявление о голосовании на дому можно в участковой избирательной комиссии (УИК) лично или через представителя до 14:00 по местному времени 20 сентября. В назначенное время члены комиссии приедут к избирателю с бюллетенем и переносным ящиком для голосования. Избирателю необходимо подтвердить личность, предоставив паспорт РФ.

Для тех, кто в дни выборов оказался в другом районе области, действует механизм «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту фактического нахождения.

Голосование завершится 20 сентября в 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.