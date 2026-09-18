Депутат Госдумы Денис Кравченко вместе с семьей принял участие в выборах

Депутат Государственной Думы Денис Кравченко принял участие в голосовании в Химках. Вместе со своей семьей депутат посетил избирательный участок в Аэрокосмическом лицее, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Денис Кравченко — государственный деятель, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике. Отдать свой голос депутат пришел вместе с семьей — родителями, супругой и дочерьми, — старшая приняла участие в голосовании впервые.

«Для нашей семьи поход на выборы — это уже добрая традиция, которую мы бережно храним из поколения в поколение. Сегодня я голосую с особым чувством ответственности, ведь это вопрос будущего всей России на ближайшие пять лет. Но еще важнее для меня то, что очень много молодежи на участках — показывая им пример сегодня, мы закладываем фундамент их гражданской позиции завтра. Именно так формируется настоящая преемственность поколений» — сказал депутат Госдумы Денис Кравченко.

Избирательные участки для выборов продолжают свою работу. Адрес места голосования и номер участковой избирательной комиссии можно найти на портале Госуслуг: в личном кабинете в разделе «Полезные сервисы» → «Выборы».

Также информация об избирательных участках есть на сайте ЦИК РФ.

Голосование завершится 20 сентября в 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.