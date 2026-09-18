Синоптик прогнозирует сухие выходные в Москве

сегодня в 11:44

В Москве в выходные не ожидается осадков, а дневная температура достигнет +20 градусов. В понедельник в город придет фронт с продолжительными дождями, сообщает RT .

В первой половине дня в Москве пройдет атмосферный фронт с небольшими дождями. Температура составит +18…+19 градусов.

«Сегодня в первой половине дня в Москве пройдет атмосферный фронт и даст небольшие дожди. И после этого температура не слишком сильно изменится. Будет +18…+19 градусов», — поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В субботу и, вероятно, в воскресенье осадков не будет. Ночью ожидается +5…+10 градусов, заморозки не прогнозируются.

«При этом ночные температуры за счет облачной погоды с прояснениями не будут опускаться слишком сильно. Ожидается +5…+10 градусов. Заморозков не ожидается. Днем в выходные до +18…+20 градусов», — отметил Шувалов.

В понедельник в столицу придет более выраженный фронт с продолжительными дождями — от небольших до умеренных.

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