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Отравились колбасой: 3 человека погибли в Саратовской области

Происшествия
Pixel_shot / Фотобанк Лори

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Один взрослый и двое детей погибли в Саратовской области. По предварительной информации, они отравились колбасой, сообщает «112».

Трагедия произошла в частном жилом доме в Калининске. Один взрослый, 8-летняя девочка и 11-летний мальчик скончались.

Еще двоих пострадавших доставили в больницу. Среди них — подросток.

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства трагедии выясняются.

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