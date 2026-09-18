Синоптик предупредил Сочи о сильных дождях 22–23 сентября

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что сильные дожди могут прийти в Сочи на рубеже 22–23 сентября, передает RT .

До 21 сентября включительно в Сочи сохранится теплая погода. Днем воздух будет прогреваться до +25 градусов, а осадки ожидаются редко.

«Пока о конце сезона в Сочи говорить рано. До 21 сентября включительно там будет хорошая, теплая погода с дневной температурой до +25 градусов», — поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик предупредил, что погода изменится на рубеже 22–23 сентября.

«А вот сильные дожди придут на рубеже 22–23 сентября. И тут нужно смотреть, как дальше будут развиваться события», — отметил Александр Шувалов.

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