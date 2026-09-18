Около 23 тыс наблюдателей работают на трехдневных выборах в Подмосковье

Секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс заявил, что на выборах в регионе работают около 23 тыс. наблюдателей, сообщает Telegram-канал «Подмосковье выбирает 2026» .

«В 8:00 на территории области открылось 3977 избирательных участков. Проголосовать смогут — 6 млн 167 тыс. 821 избиратель. У нас 56 территориальных избирательных комиссий, в которых состоят 572 члена комиссии. На избирательных участках работают еще более 36 тыс. человек», — рассказал Фурс.

По его словам, большинство избирательных участков находятся в образовательных учреждениях — 2 558. В учреждениях культуры открыто 944 участка, в спортивных сооружениях — 101, в административных зданиях — 100, в учреждениях здравоохранения— 42. Один участок расположен в санатории, а еще 180 — в больницах, госпиталях, реабилитационных центрах и других медучреждениях. Пять участков работают на территории воинских частей, два — в аэропортах Жуковский и Шереметьево. Также сегодня откроются 8 временных участков в СИЗО, а 20 сентября заработают еще 44 временных избирательных пункта.

Секретарь Мособлизбиркома отметил, что в регионе созданы все условия, чтобы проголосовать было удобно всем жителям, независимо от графика и местонахождения. Например, сервис «Мобильный избиратель», позволяет проголосовать по месту фактического пребывания, а не регистрации.

Практически каждый 10-й избиратель выбрал дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Фурс подчеркнул, что такую возможность проголосовать выбрали 732 203 жителя Подмосковья — это почти 12% избирателей. Онлайн-формат уже не первый год доказывает свою востребованность. Он особенно удобен для военнослужащих, людей в командировках, а также маломобильных граждан и избирателей с ограничениями по здоровью. Лидером по ДЭГ стал Звездный городок, где онлайн-формат предпочли более 19% избирателей. Сделать свой выбор на портале vybory.gov.ru можно в любой из трех дней голосования с 8:00 до 20:00.

Все избирательные участки в Подмосковье оборудованы стационарными или ручными металлодетекторами. На каждом объекте дежурят сотрудники, отвечающие за правопорядок и антитеррористическую защищенность. На всех УИКах установлены камеры видеонаблюдения. В случае непредвиденных ситуаций подготовлены более 2 тыс. резервных пунктов для голосования.

Обеспечивать прозрачность на выборах будут около 22,5 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий, Общественной палаты. Помимо этого, за выборами будут следить представители СМИ — аккредитованы 54 СМИ и 565 журналистов.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.