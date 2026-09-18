Психолог Наро-Фоминского центра объяснила, как справиться с тревогой беременным

Клинический психолог Наро-Фоминского перинатального центра Ирина Алексеенко рассказала будущим мамам, как снизить тревогу во время беременности и в каких случаях необходима консультация специалиста, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Тревога во время беременности может быть естественной реакцией на гормональную перестройку, ответственность за новую жизнь и неизвестность. Однако постоянное беспокойство не должно сопровождать весь период ожидания ребенка.

В Наро-Фоминском перинатальном центре для будущих мам проводят лекции и семинары об этапах беременности и поведении в родах, занятия с психологом, йогу и сеансы релаксации.

«Тревога в период ожидания ребенка — это нормально, и об этом важно говорить открыто, чтобы будущие мамы не оставались со своими страхами один на один. Наша задача — дать женщине не только знания, но и инструменты самопомощи: дыхательные практики, техники переключения внимания, умение распознавать, когда беспокойство становится разрушительным и требует профессионального вмешательства. Мы учим мам отличать полезную осторожность от токсичной тревоги и выстраивать внутреннюю опору», — отметила клинический психолог центра Ирина Алексеенко.

Специалисты рекомендуют ограничить тревожный контент, в том числе чтение форумов с историями о патологиях, а также общение с людьми, склонными запугивать. Если беспокойство нарушает сон, аппетит и повседневную жизнь, необходимо обратиться к психологу.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.

Забота о здоровье, формирование здоровых привычек — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Разобраться, как сделать повседневный рацион полезнее и разнообразнее, поможет запущенный в рамках него портал «Думай, что ешь». Он позволяет поддерживать активный образ жизни и сохранять хорошее самочувствие как можно дольше.