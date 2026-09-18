МЧС усилило дежурство на выборах в Подмосковье

Главное управление МЧС России по Московской области с 18 по 21 сентября перевело личный состав на усиленный режим службы для обеспечения пожарной безопасности на выборах, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Главное управление МЧС России по Московской области с 18 по 21 сентября перевело личный состав на усиленный режим несения службы. Меры приняты в связи с выборами депутатов Государственной думы IX созыва, регионального парламента и органов местного самоуправления.

Пожарную безопасность на избирательных участках обеспечивают 3 тыс. сотрудников и 300 единиц специализированной техники. В Химках на Новокуркинском шоссе, вл. 34, развернули рабочую группу Главного управления. Штаб будет круглосуточно отслеживать обстановку, собирать данные и координировать действия экстренных служб.

Под контролем сотрудников МЧС находятся 2 532 объекта, где работают 3 925 избирательных участков. В регионе провели более 3 тыс. профилактических мероприятий, свыше 1 400 тренировок по эвакуации и почти 1 800 инструктажей. Инспекторы проверили системы противопожарной защиты, пути эвакуации и наличие первичных средств пожаротушения.

Накануне выборов в Чехове начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вадим Муратов встретился с председателями участковых избирательных комиссий. Он разъяснил порядок действий при возгорании или задымлении, а также напомнил о проверке систем оповещения, эвакуации и расположении средств пожаротушения.

В Главном управлении сообщили, что все ресурсы для безопасности избирателей мобилизованы, а силы ведомства готовы выполнить поставленные задачи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.