Шеф сети японской кухни Ким назвал признаки несвежей рыбы в роллах

Бренд-шеф сети японской кухни «Моккано» Вячеслав Ким перечислил внешние признаки, по которым можно оценить свежесть рыбы в роллах, сообщает Life.ru .

Свежая рыба на ролле должна быть глянцевой и слегка влажной. Сухая, матовая или заветренная поверхность может указывать на нарушение хранения. Насторожить также должны белесая слизь и липкая пленка, если они не предусмотрены рецептом.

Лосось должен быть бледно-оранжевым, а тунец — насыщенно-красным или рубиновым. Коричневатый либо сероватый край тунца может говорить об окислении. Рыба должна плотно прилегать к рису и быстро восстанавливать форму после легкого нажатия палочками.

«У свежей рыбы срез аккуратный и без рваных краев. Белые прожилки должны оставаться четкими и хорошо различимыми, а не расплываться по мясу», — рассказал бренд-шеф сети доставки японской кухни «Моккано» Вячеслав Ким.

Запеченные роллы и блюда с большим количеством добавок оценить сложнее, отметил Ким. Расслоившийся соус, темные пятна, горький, кислый или аммиачный привкус могут свидетельствовать о несвежести ингредиентов.

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