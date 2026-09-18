Врач-сомнолог Полуэктов объяснил, почему осенью тяжелее вставать

Врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, что на скорость пробуждения влияют стадия и длительность сна, а осенью — эмоциональное состояние, сообщает Life.ru .

Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Университетской клинической больницы № 3 Сеченовского университета Михаил Полуэктов объяснил: мозгу может требоваться время для перехода от сна к бодрствованию. Это состояние называют инерцией сна, или «сонным опьянением».

Легче всего проснуться после первой или второй стадии сна, тяжелее — после глубокой третьей. Такое бывает у детей через один-два часа после засыпания и у взрослых после долгого недосыпа. После фазы сновидений переход обычно быстрее, хотя свет и звуки могут ненадолго стать частью сна.

«Скорость включения в бодрствование определяется тем, из какой части сна мы выходим: из глубокого, поверхностного или из фазы сновидений», — отметил сомнолог.

Взрослым обычно нужно спать 7-9 часов. Кофеин временно снижает сонливость, блокируя связанные с давлением сна рецепторы, но начинает действовать примерно через 15 минут. Осенью сокращение светового дня влияет на внутренние часы незначительно, а эмоциональное состояние может сильнее ухудшать утреннее самочувствие. Врач посоветовал заранее планировать на утро приятное занятие или любимый напиток.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.