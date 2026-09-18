С 18 по 20 сентября жители Подмосковья выбирают депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Также выборы муниципальных депутатов пройдут в ряде округов. Члены Ассоциации ветеранов СВО Московской области принимают участие в голосовании, а также работают в качестве наблюдателей, сообщает сайт Ассоциации ветеранов СВО Московской области.

Руководитель Талдомского отделения Ассоциации Антон Киселев — наблюдатель на избирательном участке. Его задача — следить за соблюдением установленных процедур голосования.

«Для меня как наблюдателя главное — соблюдение закона, прозрачность всех процедур и уважение к выбору каждого человека. Каждый избиратель должен иметь возможность самостоятельно принять решение и быть уверенным, что его голос учтут надлежащим образом. Именно за этим мы и следим на участке», —сказал Антон Киселев.

Ассоциация ветеранов СВО Московской области участвует в общественной жизни региона не только через свои проекты, но и через личную гражданскую активность своих членов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.