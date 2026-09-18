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Мошенники обманули московских «выбивальщиков» долгов на миллионы

Происшествия
РИАМО, Александр Манзюк

Фото - © РИАМО, Александр Манзюк

Аферисты выдавали себя за строителей с невыплаченной зарплатой и выманивали у взыскателей деньги на нотариальные доверенности. Потери отдельных групп достигли почти 3 млн рублей, сообщает «Сайт MK.Ru».

Мошенники начали выдавать себя за бригады строителей, которым якобы не выплатили зарплату. Они обращались к переговорщикам из околокриминальной «долговой экосистемы», обещавшим вернуть деньги за процент — обычно до 50% суммы.

Представитель «рабочих» давал контакты якобы руководителя заказчика — топ-менеджера госкорпорации или девелопера. Тот по телефону обещал рассчитаться с бригадой и требовал срочно привезти работников с паспортами. Затем выяснялось, что строители разъехались, поэтому взыскателям предлагали оплатить нотариальные доверенности — около 2,5 тысячи рублей за человека.

После переводов появлялись новые срочные платежи, а доверенности так и не оформляли. В известных «МК» случаях потерпевшие лишились около 700 тысяч рублей, а наиболее настойчивые — почти 3 млн. Приехав в офисы предполагаемых заказчиков, они узнавали, что руководители с ними не общались. Затем «представитель рабочих» предлагал вернуть деньги, если привести новых взыскателей.

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