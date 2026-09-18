сегодня в 12:01

В Дмитровском округе прошли соревнования по школьному гольфу

XI региональные соревнования по школьному гольфу прошли 17 сентября в деревне Курово Дмитровского округа и собрали 150 участников, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

XI региональные соревнования по школьному гольфу среди учеников общеобразовательных организаций Подмосковья состоялись 17 сентября в гольф-клубе «Дмитров Гольф Резорт» в деревне Курово Дмитровского муниципального округа.

Участников приветствовали первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов, вице-президент Ассоциации гольфа России Марина Минина, президент Московской областной федерации гольфа Валерий Гаврилов, главный тренер сборной Подмосковья по гольфу Николай Афанасьев и вице-президент федерации гольфа Московской области Максим Шокун.

«Турнир проводится уже в одиннадцатый раз на территории Дмитровского муниципального округа. Чем больше детей занимаются спортом в раннем возрасте, тем больше вероятность, что мы получим высококлассных спортсменов в дальнейшем», — сказал Алексей Перов.

В турнире участвовали 150 человек. На старт вышли 18 школьных команд, в составе которых выступили 72 ребенка, а также 36 юниоров в индивидуальном зачете. Участники представляли Дмитровский, Шаховской, Щелковский, Люберецкий и Раменский округа.

Впервые в параллельном зачете выступили участники программы «Активное долголетие» — пенсионеры Дмитровского округа. С результатами турнира можно ознакомиться на сайте Федерации гольфа Московской области.

Соревнования прошли одновременно со всех лунок. Проект реализуется в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Новости министерства физической культуры и спорта Московской области публикуются в Telegram, VK и МАХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» — она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.