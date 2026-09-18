Компания «Водомер» из Мытищ повысит эффективность производства

Компания «Водомер» из Мытищ присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда», чтобы оптимизировать поверку, ремонт и обслуживание приборов учета, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Водомер» из городского округа Мытищи стала участником федерального проекта «Производительность труда». Предприятие выпускает приборы учета воды и тепла для коммунального хозяйства и промышленных организаций, а также обеспечивает их гарантийное и сервисное обслуживание.

Команда компании совместно со специалистами Регионального центра компетенций Московской области проанализирует производственные и сервисные процессы. Эксперты определят возможности для оптимизации поверки, ремонта и обслуживания приборов.

По итогам проекта предприятие планирует сократить время этих операций минимум на 15%, а выработку на рабочих местах увеличить более чем на 20%. Участники проекта могут бесплатно обучать сотрудников и внедрять инструменты бережливого производства при поддержке экспертов РЦК.

Федеральный проект реализуют в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Заявку на участие можно подать на ИТ-платформе «Производительность.рф». Информация о поддержке бизнеса в Подмосковье доступна на инвестиционном портале региона: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.