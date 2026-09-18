Москвичей предупредили о тумане предстоящей ночью и утром 19 сентября

Туман с видимостью 200 — 700 метров ожидается на территории столицы предстоящей ночью и утром 19 сентября, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.

На территории мегаполиса из-за тумана объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 00:00 до 08:00 субботы.

«Желтый» уровень — потенциально опасная погода, когда жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности при движении на транспорте и при перемещении пешком.

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