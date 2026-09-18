Тюремный юмор: бывший заключенный подал в суд на колонию из-за пошлых шуток

60-летний Кирилл Жильцов, работавший в структуре «Газпрома», в 2023 году получил 2 года и 5 месяцев колонии за причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. В исправительной колонии № 6 он был возмущен вечером, посвященным 220-летию Ганса Христиана Андерсена. По словам мужчины, заключенным рассказывали о предполагаемых сексуальных отклонениях писателя. При этом прокуратура не нашла в рассказах ничего непристойного.

Затем Жильцов обратил внимание на местную самодеятельность. Он утверждал, что заключенные поставили сценку под названием «Засадили», в которой содержались пошлые шутки, унижающие человеческое достоинство. Администрация же настаивала, что это были безобидные «Раскопки» — пародийное интервью с археологом по сценарию родственника одного из заключенных.

В суде экс-уголовник показал ролик Comedy Club из интернета, но доказательством тюремного выступления его не признали. Свидетеля сценки тоже не нашлось.

Жильцов предлагал администрации свой репертуар — фильм и сюжеты о герое Великой Отечественной войны на основе собственной краеведческой работы. Флешку приняли, но за два года кино так и не показали.

26 марта мужчина вышел на свободу, а уже 30-го подал иск к ФСИН. Он потребовал признать воспитательную работу незаконной и выплатить моральную компенсацию. При этом сумму Жильцов не назвал. Суд не нашел нарушений и отказал истцу.

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