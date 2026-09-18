«Я сама медик»: врач сделал скандалистке укол физраствора при высоком давлении

Супруги-фельдшеры рассказали, что приехали на вызов, не успели переступить через порог, как на них обрушился шквал крика.

«У меня высокое давление! Я специально ничего не принимала, ждала вас, чтобы вы сами все увидели!» — заявила женщина.

Медик достал тонометр и уточнил, есть ли у нее аллергия на лекарства, чтобы дать женщине таблетку. Однако пациентка начала требовать проверку сердца и подробно рассказать о таблетке, так как якобы они ей не помогают, а скорая помощь до этого делала ей укол.

Фельдшер объяснил женщине, что при давлении 150/90, когда рабочее 130/90, инъекции не требуются, достаточно таблетки. Если сделать укол, то самочувствие только ухудшится. Но возмущенная хозяйка квартиры вновь устроила истерику.

«Вы вообще кто по специальности? <…> Я, между прочим, сама медик! Врач санитарный! А вы обязаны слушать врача! Делайте укол, или я на вас жалобу напишу за несоблюдение субординации!» — заявила она.

Затем фельдшер, у которого лопнуло терпение, набрал в шприц 5 мл обычного физраствора и сделал укол женщине, довольно стянувшей штаны. После этого пациентка утверждала, что ей сразу стало лучше, но позднее она все же написала на фельдшера жалобу за «несоблюдение субординации».

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