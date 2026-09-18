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«Вы че творите?»: сестру абитуриента шокировало состояние общежития вуза в Сибири

Общество

Сестра абитуриента оказалась шокирована состоянием общежития Иркутского государственного университета (ИГУ).

Екатерина рассказала, что привезла брата поступать в ИГУ. Юноше выделили комнату в общежитии, от вида которой семья потеряла дар речи.

По словам Екатерины, она сама училась в институте народного хозяйства БГУ в Иркутске жила в двух общежитиях, в которых проводился косметический ремонт и были установлены пластиковые окна.

«Я не видела чтобы были настолько засалены грязью полы, чтобы штукатурка отлетала до кирпича! Неужели нельзя хотя бы подкрашивать и делать косметический ремонт, не доводя помещение до такого состояния?!» — возмутилась пользователь __glusha__ в Instagram*.

При этом студенты живут в общежитии не бесплатно: институт требует оплачивать проживание сразу за год, заключила Екатерина.

* принадлежит компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

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