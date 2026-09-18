«Вы че творите?»: сестру абитуриента шокировало состояние общежития вуза в Сибири
Сестра абитуриента оказалась шокирована состоянием общежития Иркутского государственного университета (ИГУ).
Екатерина рассказала, что привезла брата поступать в ИГУ. Юноше выделили комнату в общежитии, от вида которой семья потеряла дар речи.
По словам Екатерины, она сама училась в институте народного хозяйства БГУ в Иркутске жила в двух общежитиях, в которых проводился косметический ремонт и были установлены пластиковые окна.
«Я не видела чтобы были настолько засалены грязью полы, чтобы штукатурка отлетала до кирпича! Неужели нельзя хотя бы подкрашивать и делать косметический ремонт, не доводя помещение до такого состояния?!» — возмутилась пользователь __glusha__ в Instagram*.
При этом студенты живут в общежитии не бесплатно: институт требует оплачивать проживание сразу за год, заключила Екатерина.
* принадлежит компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.