В МИД России 18 сентября вызвали временную поверенную в делах Великобритании в России Дейни Долакию. Ей заявили протест в связи с дальнейшими поставками Украине беспилотников и других вооружений со стороны Лондона, сообщает МИД РФ.

Британскому дипломату заявили, что Москва расценивает политику Великобритании на украинском направлении как курс на дальнейшее затягивание и эскалацию конфликта. По версии российского МИД, действия Лондона отдаляют возможность его политического урегулирования.

Отдельно российская сторона заявила о претензиях к поставкам Киеву дальнобойных наступательных систем. В МИД России утверждают, что такая военная поддержка делает Великобританию соучастником действий украинской стороны, которые Москва характеризует как терроризм и военные преступления.

Британской стороне также передали перечень международных обязательств, которые, по мнению российского МИД, нарушаются в связи с поддержкой Украины. Российские представители заявили о рисках, которые несет дальнейшая политика Лондона.

Особое внимание в ходе встречи уделили возможным ответным мерам. В МИД России подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на необходимые действия в рамках заявляемого права на самооборону.

Кроме того, британские военные объекты на территории Украины, если они используются для нанесения ударов по России, Москва считает законными целями. В МИД предупредили, что ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации в таком случае будет возложена на Лондон.

Российская сторона потребовала от Великобритании отказаться от курса, который Москва считает эскалационным, и привести свои действия в соответствие с международными обязательствами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.