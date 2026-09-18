Сергей Безруков назвал роли, о которых жалеет

Народный артист России Сергей Безруков признался, что с осторожностью относится к ролям исторических личностей: ему важно, чтобы зритель видел героя, а не исполнителя, сообщает RT .

Актер рассказал, что жалеет о нескольких несыгранных ролях, включая Вронского, Гамлета и Хлестакова.

«Сожалеть о несыгранном можно бесконечно. Не сыграл Вронского, не сыграл Гамлета, не сыграл Хлестакова. Жалею? Да. Но так все артисты: это часть профессии. А конкурировать надо прежде всего с собой вчерашним», — отметил артист.

Безрукова интересуют судьбы многих исторических фигур, однако предложения сыграть таких героев он теперь оценивает осторожнее.

«Но сегодня я отношусь к таким предложениям гораздо осторожнее: понимаю, что иногда имя исполнителя начинает обсуждаться гораздо охотнее, чем сам герой. А мне важно, чтобы зритель видел прежде всего персонажа. Поэтому поэтов я, пожалуй, уже сыграл», — поделился артист.

Безруков добавил, что не станет отказываться от большой исторической роли, если совпадут материал, режиссер и его внутреннее ощущение. Ранее он, став художественным руководителем МХАТ имени Горького, заявил, что не планирует менять структуру театра.

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