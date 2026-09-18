Минэкологии пригласило жителей Подмосковья на премию «Экопозитив-2026»

Прием заявок на Всероссийскую премию «Экопозитив-2026» стартовал для экологических активистов, инициативных групп и организаций, в том числе из Подмосковья. Заявки принимают до 25 октября, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Экологическое движение «ЭКА» начало прием заявок на Всероссийскую премию «Экопозитив-2026». Участвовать могут жители любого возраста, инициативные группы и организации, работающие над сохранением природы, экопросвещением, защитой экологических прав и улучшением экологической ситуации в стране.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов выразил надежду, что жители Подмосковья, которых волнуют экологические проблемы, активно присоединятся к конкурсу.

«Мы, в свою очередь, окажем мероприятию необходимую поддержку», — отметил Фирсов.

В 2026 году премию вручат в номинациях «Медиа в экосфере», «Экологические общественные организации и объединения», «Экологические инициативы: Экопросвещение», «Экологические инициативы: Зоозащита», «Благоприятная окружающая среда и сохранение экосистем», «На защите экоправ», «Бизнес в экологической сфере» и «Экологически ответственный бизнес». В каждой категории выберут двух победителей: одного определит жюри, второго — участники народного голосования.

Заявки принимают до 25 октября. Церемония награждения пройдет в Москве в декабре, победителям вручат статуэтки из природного камня, дипломы и подарки от партнеров премии. Подробности опубликованы на https://ecopositiv.ru/.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма — очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.