Маркетолог назвала признаки навязанного лечения

Эксперт отметила, что клиники тратят средства на рекламу, сайт, агрегаторы, кол-центр и администратора. Поэтому первый прием может не окупиться, а лечение нередко делят на этапы, чтобы не отпугнуть пациента ценой.

Маркетолог посоветовала уточнять у врача цель каждого назначения: «Что изменится в моем лечении в зависимости от результата этого анализа или процедуры?».

Логичным будет ответ, при котором результат анализа влияет на тактику лечения. Фразы «лишним не будет», «мы всем назначаем» или «надо проверить организм» эксперт назвала первым тревожным сигналом. Другие признаки — когда полезную процедуру выдают за обязательную или продают лечение до объяснения диагноза.

У врачей могут быть показатели среднего чека, числа процедур и направлений, но это само по себе не говорит о ненужности назначения. Попова предложила спросить себя, назначил бы врач те же 33 анализа без учета дохода клиники и помогает ли текущий этап избежать более серьезного лечения.

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