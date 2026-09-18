Борцы Подмосковья завоевали 5 медалей на турнире в Казани

Спортсмены из Подмосковья завоевали две золотые, две серебряные и бронзовую медали на всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди юниоров, который прошел 13–15 сентября в Казани, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представители Московской области завоевали пять медалей на XIII Всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова. Соревнования прошли с 13 по 15 сентября во Дворце единоборств «Ак Барс» в Казани.

Золото в весовой категории до 55 кг выиграл Максим Головенчиц из Подольска, бронзу в этом весе завоевал его земляк Матвей Головенчиц. Победителем в категории до 72 кг стал Каймараз Арбаханов из Воскресенска.

Серебряные медали получили Никита Наумкин из Химок в весе до 60 кг и Ренат Вафобеков из Подольска в категории до 82 кг. Максим Головенчиц и Каймараз Арбаханов по итогам турнира выполнили норматив «мастер спорта России» по спортивной борьбе.

Турнир памяти Мягаса Сахабутдинова ежегодно объединяет сильнейших молодых борцов греко-римского стиля и проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Новости министерства доступны в Telegram, VK и МАХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» — она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.