Клещ укусил трехлетнего ребенка в Новом Уренгое

В Новом Уренгое у трехлетнего ребенка обнаружили клеща после посещения детского сада. Анализ насекомого дал отрицательный результат, передает «Север-Пресс» .

Мать ребенка сообщила, что заметила крупного клеща на ноге сына дома, когда переодевала его после детского сада. Женщина вызвала скорую помощь, в больнице клеща удалили и отправили на анализ.

«По словам мамы, укус клеща произошел в детском саду. Группа, которую посещает ребенок, в этот день гуляла утром. Вечерней прогулки не было. Прогулка проходила на детской площадке с резиновым покрытием, где отсутствуют зеленые насаждения и высокая трава», — отметили в пресс-службе администрации Нового Уренгоя.

Власти не исключили, что клеща могли привезти: за неделю до происшествия семья отдыхала на юге Ямала. Новый Уренгой не входит в список эндемичных территорий. В детском саду детей осматривают после прогулок. Анализ клеща оказался отрицательным.

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