Россиянам рассказали, как выбрать и приготовить оленину

Качественная оленина имеет темно-красный или бордовый цвет, плотную упругую текстуру и ненавязчивый травяной или древесный аромат. Бледный цвет, коричневые пятна, резкий кислый запах, лед и замерзшая кровь в упаковке могут указывать на порчу или повторную заморозку. У оленины почти нет жировых прослоек.

Мясо содержит до 26,5 г легкоусвояемого белка на 100 г готового продукта, а также железо, витамины B6 и B12, селен и цинк. Самой нежной считают оленятину — мясо животных до года. Более жесткие части старого оленя требуют длительного маринования или тушения.

Из вырезки или корейки можно приготовить стейки: их жарят по две-три минуты с каждой стороны и оставляют под фольгой на пять минут. Лопатку, шею или заднюю часть томят с овощами и бульоном при 160 градусах 2–2,5 часа. Еще один вариант — нарезать мясо небольшими кусочками, обжарить с луком, тушить 40–50 минут, затем добавить сметану и чеснок.

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