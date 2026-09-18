Каждый четвертый житель Подмосковья участвует в ДЭГ

В России подали выше 4 млн заявок на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), из них более 700 тысяч — в Подмосковье. Это каждый четвертый житель региона, сообщает Мособлизбирком .

Голосование в Подмосковье в самом разгаре. У избирателей весть возможность голосовать не только на участке, но и дистанционно — не выходя из дома.

ДЭГ имеет ряд преимуществ, которые делают участие в выборах более удобным, доступным и безопасным. Избиратель может отдать голос в любое время суток, ему не нужно подстраиваться под график работы участков. Это удобно для тех, кто находится на рабочем месте, на даче, в поездке, в командировке или имеет ограничения по здоровью.

Для участия требуется только подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» и доступ в интернет с любого устройства (смартфона, планшета, компьютера). Система позволяет проверить статус голосования в личном кабинете.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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