Капремонт спортшколы «Феникс» в Ликино-Дулеве завершат в 2027 году

Капитальный ремонт спортшколы «Феникс» на улице Калинина в Ликино-Дулеве выполнили более чем на 85%, открыть обновленный комплекс планируют в январе 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт корпуса № 1 спортшколы «Феникс» на улице Калинина в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского округа выполнен более чем на 85%. В состав корпуса входят здания спортзала и бассейна. Работы проводят по региональной государственной программе в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

На объекте ежедневно работают более 60 строителей, задействованы две единицы техники. В зданиях завершают фасадные работы, монтируют слаботочные системы, проводят электромонтажные и отделочные работы, устанавливают оконные блоки. В бассейне специалисты устанавливают и подключают оборудование для фильтрации и обеззараживания воды. На прилегающей территории прокладывают тепловую сеть и готовят площадки для проездов и тротуаров.

«В двух зданиях спорткомплекса завершаются фасадные работы, ведется монтаж слаботочных систем, электромонтажные работы, отделка помещений, установка оконных блоков», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Спортзал построили в 1969 году, бассейн — в 1985 году. Инженерные коммуникации выработали ресурс, также протекала кровля. После ремонта в комплексе появятся современный игровой зал и условия для занятий физкультурой и плаванием. Общая площадь двух зданий превышает 4,8 тыс. кв. м. Открытие комплекса намечено на январь 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.

Национальный проект «Семья» — это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.