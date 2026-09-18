В Подмосковье подали более 11 тыс заявок на проверку вида использования земли

Жители и предприниматели Подмосковья с начала 2026 года более 11 тыс. раз воспользовались услугой по проверке соответствия вида разрешенного использования земельных участков, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года услугой по установлению соответствия вида разрешенного использования земельных участков в Подмосковье воспользовались более 11 тыс. раз.

Услуга предназначена для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, которым необходимо совершить действия с земельным участком, например перераспределить его, но указанный вид разрешенного использования не соответствует классификатору.

Услуга по установлению соответствия вида разрешенного использования земельных участков доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Земля» — «Оформление и регистрация». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя и заполнить электронную форму.

В сервис внедрена система распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Она проверяет приложенные к заявлению файлы и выявляет неверно загруженные документы. Также доступен сервис «Автоприсвоение вида разрешенного использования»: он анализирует данные по кадастровому номеру и сообщает заявителю, какой вид разрешенного использования присвоят участку по классификатору.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.